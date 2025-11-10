بالصور.. بعثة المنتخب الوطني للمحليين تطير إلى مصر

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الإثنين، أرض الوطن، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، صور تعداد المنتخب الوطني للمحليين، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين”، تحسبا لتنقلهم إلى مصر.

وتأتي هذه السفرية التي تقود محليي الخضر إلى القاهرة، تحسبا لمواجهة نظرائهم من مصر، في مباراة ودية تحضيرية.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيخوض مباراتين تحضيريتين، ضد مصر، بتاريخ 14، و17 نوفمبر الجاري، تحضيرا لبطولة كأس العرب.