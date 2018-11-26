بالصور.. بعثة النصر تحط بالجزائر تحسبا لمواجهة العميد

وصلت بعثة نادي النصر السعودي، صباح اليوم الإثنين، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، تحسبا لخوض مباراتهم المرتقبة أمام مولودية الجزائر.

واستقبل ممثلو مولوية الجزائر، وفد النصر السعودي، بالمطار، قبل أن يتم نقلهم إلى فندق “الشيراطون” بالعاصمة، أين سيقيم النادي السعودي.

ويطمح نادي النصر، للتحقيق التأهل للدور المقبل من البطولة العربية، من خلال تعويض الخسارة التي تكبدها على أرضه في مباراة الذهاب أمام العميد بنتيجة 1-0.

يذكر أن مباراة التي ستجمع الفريقين، بعد غد الأربعاء، بملعب “05 جويلية”، تدخل في إطار الدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.