بالصور.. بعثة بارادو تطير إلى سلوفينيا تحضيرا للموسم الجديد

غادرت بعثة نادي بارادو، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه سلوفينيا، قصد مواصلة تحضيراتها للموسم الكروي الجديد.

وتأتي سفرية تعداد بارادو، إلى سلوفينيا، بعد التربص الأول الذي أجراه الفريق في الجزائر كمرحلة أولى من استعداداتهم للموسم الجديد.

كما سيخوض أشبال المدرب شالو، مجموعة من المباريات الودية التحضيرية، خلال تربص سلوفينيا.

ويطمح مسؤولي، والطاقم الفني لنادي بارادو، في انجاح تربص سلوفينيا، لضمان تألق الفريق في الموسم الجديد.