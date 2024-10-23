بالصور.. بعثة سيدات المنتخب الوطني تطير إلى نيجيريا

تنقلت بعثة المنتخب الوطني للسيدات، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة النيجيرية، لاغوس، تحسبا لمواجهة نظيراتهن من نيجيريا.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صور بعثة سيدات الخضر، خلال مغادرتهن مطار الجزائر.

وكان العناصر الوطنية، قد خاضت صباح اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية لها بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، قبل التنقل إلى نيجيريا.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني، سيخضن مواجهة ودية مزدوجة، ضد سيدات منتخب نيجيريا، يومي 26، و27 أكتوبر الجاري.