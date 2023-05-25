بالصور.. بعثة شباب بلوزداد تتنقل إلى قسنطينة

تنقلت بعثة فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الخميس، باتجاه ولاية قسنطينة، اين ستخوض مباراتها لحساب نصف نهائي كأس الجمهورية.

وبعد استكمال تحضيراته بالعاصمة، توجه تعداد النادي البلوزدادي إلى قسنطينة برا، بالحافلة الخاصة الفريق.

ومن المقرر أن يستكمل المدرب نبيل الكوكي، تحضيراته الأخيرة مع أشباله، بقسنطينة، قبل مباراتهم أمام نجم مقرة.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، سيواجه نجم مقرة، يوم السبت المقبل، بملعب الشهيد حملاوي، انطلاقا من الساعة السادسة ليلا، برسم الدور النصف النهائي للسيدة الكأس.