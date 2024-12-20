بالصور.. بعثة شباب بلوزداد تحل بمصر تحسبا لمواجهة الأهلي

حطت بعثة فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الجمعة، رحالها بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لمواجهة نادي الأهلي، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وسجلت بعثة شباب بلوزداد، وصولها إلى مصر في حدود الساعة (13:30)، بالتوقيت المحلي، حسب الصفحة الرسمية للنادي.

وكان في استقبال بعثة الفريق، في مطار القاهرة الدولي، رئيس النادي مهدي رابحي، رفقة سفير الجزائر بمصر، محمد سفيان براح.

وتنقل بعدها تعداد شباب بلوزداد إلى فندق “RRNAISSANCE CAIRO”، أين سيمكث الفريق إلى غاية نوعد مباراتهم أمام الأهلي، والتي تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.