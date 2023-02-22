بالصور.. بعثة شباب بلوزداد تشد رحالها إلى ليبيا لمواجهة المريخ السوداني

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، أرض الوطن، باتجاه ليبيا، تحسبا لمواجهة المريخ السوداني ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب ما كشفت عنه إدارة الفريق عبر صفحتها الرسمية، غادرت تشكيلة الفريق، مطار هواري بومدين بالعاصمة على التاسعة والنصف صباحاً.

كما ضمت بعثة النادي البلوزدادي، في رحلتهم هذه، المتجهة إلى ليبيا، 22 لاعبا، بالإضافة للطاقمين الفني والإداري.

ويأتي هذا، تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بنادي المريخ السوداني، يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال.