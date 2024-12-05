بالصور.. بعثة شباب بلوزداد تطير إلى أبيدجان

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد، أرض الوطن، باتجاه العاصمة الإيفواري أبيدجان، لخوض مباراة الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

وسجلت بعثة النادي البلوزدادي، تواجدها صباح اليوم الخميس، بمطار “هواري بومدين”، بتعداد مكتمل، بالإضافة للطاقمين الفني، والإداري للفريق.

وظهر رفقاء القائد اسلام سليماني، بمعنويات عالية، خلال تواجدهم بمطار العاصمة، ما يؤكد عومهم على العودة بنتيجة ايجابية.

ويأتي تنقل عناصر شباب بلوزداد، إلى أبيدجان، لمواجهة فريق ستاد أبيدجان، برسم الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.