بالصور.. بعثة شباب بلوزداد تطير إلى القاهرة

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور للبعثة، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وكشف مسؤولي النادي البلوزدادي، بأن سفرية بعثة النادي، اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، تم عبر رحلة خاصة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن بعثة النادي كانت منقوصة من الثلاثي كداد، الملالي، وخاسف، بداعي الاصابة.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، سيواجه نادي المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل، بملعب “السويس”، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.