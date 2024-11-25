بالصور.. بعثة شباب قسنطينة تحل بتونس تحسبا لمواجهة الصفاقسي

وصلت بعثة فريق شباب قسنطينة، ظهر اليوم الإثنين، إلى تونس، تحسبا لخوض مباراتها أمام النادي الصفاقسي، ضمن منافسة كأس الكاف.

وكانت تعداد النادي القسنطيني، قد غادر أرض الوطن، صباح اليوم الإثنين، عبر رحلة جوية، باتجاه تونس.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور بعثة الفريق خلال وصولهم إلى تونس.

وسيخوض أشبال المدرب خير الدين مضوي، آخر تحضيراتهم بتونس، قبل ملاقاة النادي الصفاقسي، يوم الأربعاء المقبل، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.