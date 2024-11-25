بالصور.. بعثة شباب قسنطينة تشد رحالها إلى تونس

غادرت بعثة فريق شباب قسنطينة، صباح اليوم الإثنين، أرض الوطن، باتجاه تونس، تحسبا لمواجهة نادي الصفاقسي التونسي.

ونشرت إدارة شباب قسنطينة، صور بعثة الفريق، خلال تواجدها بمطار الجزائر، قبل تنقلهم عبر رحلة جوية إلى الجارة تونس.

وظهر أشبال المدرب خير الدين مضوي، بمعنويات عالية، خلال سفريتهم هذه، ما يؤكد جاهزيتهم من الجانب النفسي للمباراة التي تنتظرهم.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة، بمظيفه النادي الصفاقسي التونسي، يوم الأربعاء المقبل، تدخل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.