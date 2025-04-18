بالصور.. بعثة شباب قسنطينة تطير إلى المغرب تحسبا لمواجهة نهضة بركان

تنقلت بعثة فريق شباب قسنطينة، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة وجدة المغربية، تحسبا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية في مواجهة فريق نهضة بركان.

وتنقل تعداد فريق شباب قسنطينة، رفقة مختلف أطقم الفريق، من الجزائر، اتحاه مطار وجدة المغربي، عبر رحلة خاصة.

وسيكمل النادي القسنطيني، رحلته برا، من مطار وجدة، نحو مدينة سعيدية، التي ستقيم فيها البعثة إلى غاية يوم المباراة.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سيواجه، نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على الساعة الثامنة ليلا، لحساب لقاء الذهاب من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.