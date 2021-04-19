بالصور.. بعثة شبيبة القبائل تشد رحالها إلى الكاميرون

غادرت بعثة فريق شبيبة القبائل صباح اليوم الإثنين، أرض الوطن، باتجاه الكاميرون، تحسبا لمواجهة فريق كوتون سبور لحساب كأس الكاف.

وانطلقت بعثة الشبيبة، على الساعة العاشرة صباحا، إلى الكاميرون، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائري، في وفد يضم 22 لاعبا.

ويسعى الكناري، للعود بنتيجة ايجابية، في مواجه كوتون سبور، للحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من كأس الكاف.

يذكر أن المباراة التي يجمع شبيبة القبائل، بكوتون سبور، يوم الأربعاء المقبل، تدخل ضمن الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.