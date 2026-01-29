بالصور بعثة شبيبة القبائل تغادر الجزائر تحسبا لمواجهة فريق الجيش الملكي

غادرت بعثة فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه المغرب، تحسبا لمواجهة فريق الجيش الملكي، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل تعداد شبيبة القبائل، تواجدهم صباح اليوم الخميس، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، قبل تنقلهم عبر رحلة خاصة إلى المغرب.

كما تواجد المستقدمين الجدد للفريق، على غرار كل من، شعيب بلقابول، تكسيرا، وايكوا سيلستين، ضمن بعثة الفريق.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل، ضد الجيش الملكي، المقررة يوم السبت المقبل، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.