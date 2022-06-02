بالصور.. بعثة منتخب أوغندا تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

حطت بعثة منتخب أوغندا، ظهر اليوم الأربعاء، رحالها بالجزائر، تحسبا لمواجهة الخضر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.

والتحق المنتخب الأوغندي، بمطار هواري بومدين، قادما من المغرب، أين أجرى تربص مصغر تحضرا لمواجهة المنتخب الوطني.

وحظيت البعثة الأوغندية، باستقبال مسؤولي الفاف، أين تم مرافقتهم إلى الفندق الذي سقيمون فيه إلى غاية موعد المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي، يوم السبت المقبل، بملعب “5 جويلية”، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كان 2023