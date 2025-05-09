بالصور.. بعثة منتخب غامبيا تحل بعنابة تحسبا لمواجهة محليي الخضر

سجلت بعثة منتخب غامبيا للمحليين، صباح اليوم الجمعة، وصولها إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة المتخب الوطني للمحليين.

وحلّ منتخب غامبيا للمحليين، بمطار عنابة، أين سيواجه المنتخب الوطني للمحليين، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان”.

وكان منتخب غامبيا قد فوت رحلة تنقله إلى الجزائر، والتي كانت مقررة يوم أمس الخميس، ما جعلهم يلتحقون يوم المباراة بأرض الوطن.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة العامة، أمسية اليوم الجمعة، بملعب “19 ماي 1956″، انطلاقا من السابعة مساء.