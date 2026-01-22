بالصور.. بعثة مولودية الجزائر تطير إلى الكونغو الديمقراطية

غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، صباح اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه الكونغو الديمقراطية.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور البعثة، خلال مغادرتهم مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ويأتي تنقل وفد المولودية، إلى الكونغو الديمقراطية، تحساب لمواجهة نادي لوبوبو، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، ومضيفه نادي لوبوبو، مقررة يوم الأحد المقبل، بملعب “فريدريك كيباسا ماليبا” بالكونغو الديمقراطية.