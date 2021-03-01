بالصور.. بلاغ عن حريق وهمي لتكريم “رجال الإطفاء” في موقع التدخل بالبرج

في مبادرة فريدة وجميلة، حضي أعوان فرقة إخماد الحرائق بالوحدة الثانوية بدائرة رأس الوادي جنوب شرق برج بوعريريج، بتكريم متميز، بعد أن وضعت لهم مفاجأة لم تكن في الحسبان.

حيث تم التبليغ عن حريق “وهمي” بمحطة للبنزين بمدينة رأس الوادي، وتدخلت فرقة الإخماد بسرعة وبعفوية في إطار عملها المعتاد. لكن بوصول رجال الفرقة إلى المحطة تفاجؤوا بعدم وجود الحريق، وعند ترجلهم في الموقع الذي تم إخطارهم به، كانت مفاجأة تكريمية في انتظارهم بمناسبة يومهم العالمي 1مارس.

حيث تم استقبالهم من طرف رئيس الدائرة وقائد كتيبة الدرك الوطني ورئيس أمن الدائرة وقائد الوحدة الثانوية للحماية المدنية ورئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين.

بالإضافة إلى المجاهد ساف عبد المجيد، وجمعيات بالمدينة وممثلون للهلال الأحمر الجزائري، وتم تكريمهم في احتفالية لاقت إعجابهم، وتفاعلوا معها بفرح كبير.