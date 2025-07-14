بالصور.. بلايلي في زيارة تضامنية لمرضى السرطان

قام الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الإثنين، بزيارة تضامنية إلى مصلحة طب الأورام الخاصة بالأطفال المصابين بمرض السرطان، حيث التقى بعدد من المرضى الصغار وأفراد عائلاتهم، مقدّمًا لهم الدعم المعنوي والابتسامة التي كان لها وقع كبير في نفوسهم.

وشارك بلايلي في هذه الزيارة مجموعة من أفراد عائلته، إلى جانب رئيس جمعية “لاراديوز”، قادة الشافي، الذي أشرف على تنظيم مبادرات اجتماعية وإنسانية سابقة.

وعبّر بلايلي، في حديثه الجانبي خلال الزيارة، عن تأثره الشديد بحالة الأطفال المرضى، مؤكدًا أنه يعتبر مثل هذه المبادرات “أقل واجب يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الصغار الذين يقاومون المرض بشجاعة كبيرة”.

وشهدت الزيارة توزيع بعض الهدايا الرمزية على الأطفال، في جو من التفاعل الإنساني والعاطفي الذي حرص من خلاله مهاجم الخضر على التقرب من المرضى، والتقاط صور تذكارية معهم، ما أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب أوليائهم.

وتأتي هذه الخطوة لتعزّز صورة بلايلي خارج الميادين، باعتباره واحدًا من اللاعبين المعروفين بـ العمل الخيري والتضامني، خاصة في مدينته وهران، حيث سبق له أن شارك في عدة مبادرات إنسانية لصالح الأطفال، والمحتاجين، وذوي الاحتياجات الخاصة.