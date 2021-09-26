بالصور.. بلايلي يمسك رأسه بعد اصابة بن العمري بتمزق عضلي!

تعرض المدافع الدولي الجزائري “جمال بن العمري” لإصابة عضلية اليوم السبت خلال المباراة التي جمعت نادي قطر بالنادي العربي في إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

وتعرض المدافع الدولي جمال بن العمري لإصابة في الدقيقة الـ27 من عمر المباراة تاركا مكانه لزميله محمد الربيعي.

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