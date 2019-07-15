بالصور.. بلجود يتفقد مشاريع قطاعه في سطيف ويِؤكد لمكتتبي عدل!

قاد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه إلى ولاية سطيف، صباح اليوم الإثنين، حسبما أورد به بيان الوزارة.

وفقا لذات المصدر، فإنّ الوزير قام بوضع حجر الأساس للإنطلاق في إنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة عدل ببلدية عين ولمان، و400 وحدة سكنية بنفس الصيغة بعين أرنات.

كما أشار ذات البيان، أنّ الوزير تفقد مشروع 3000 وحدة سكنية بصيغة عدل، حيث شددا على مؤسسة الإنجاز بضرورة الإسراع في الإنتهاء من التهيئة الخارجية للمشروع.

وذلك قصد الشروع في عملية توزيع هذه السكنات خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تفقد الوزير مشروع 1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بدائرة العلمة.

وهنا تدخل الوزير بالنسبة لمكتتبي هذه المدينة الراغبين في البقاء على مستوى هذا الموقع، مؤكدا أنه قد تم حل هذا المشكل.

حيث أمر المؤسسة بتسوية وضعية مكتتبيى العلمة الراغبين بالبقاء في هذه المدينة، حيث يمكنهم تقديم تعهد شرفي لمصالح الوكالة.

مؤكدا أيضا، أنه سيتم الإنطلاق في مشاريع ومواقع أخرى على مستوى هذه المدينة لتغطية جميع الطلبات.

كما تم تخصيص لهذه الولاية برنامج إضافي من السكنات بمختلف الصيغ بالإضافة إلى غلاف مالي جد معتبر خصص للتهيئة الخارجية للسكنات الجاهزة قصد الإسراع في توزيعها.