بالصور.. بلجود يشرف على تخرج دفعتين للملازمين أوائل للشرطة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية بلجود كمال، اليوم الخميس، على مراسم حفل تخرج دفعتين للملازمين أوائل للشرطة.

الحفل جرى بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” وحضره المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة ووزراء من الطاقم الحكومي، والي ولاية الجزائر، فاعلين من المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

الدفعتين المتخرجتين ضمت 488 ملازم أول للشرطة تتكون من 419 ذكور و 69 إناث ، تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا، شمل مختلف المواد والبرامج التكوينية الحديثة.

واستهل حفل التخرج بتفتيش الدفعة المتخرجة من قبل السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي حملت اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم محافظ الشرطة شيخاوي حسان التابع قيد حياته للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأمن ولاية الجزائر، و الذي سقط بميدان الشرف إثر تعرضه لاعتداء إرهابي يوم 07 جوان 1993.

تلتها مباشرة كلمة مدير المدرسة الذي قدم من خلالها المسار والبرنامج التكويني في شقيه النظري والتطبيقي الذي تلقته الدفعتين المتخرجتين والذي شمل مختلف المجالات الشرطية.

وأوضح مدير المدرسة أن الدفعتين المتخرجتين طيلة فترة تربصها تلقت معارف نظرية ومهارات تطبيقية، من خلال مناهج تكوينية تجسدت فيها المقاربات البيداغوجية الحديثة، مدعمة بتربصات ميدانية تهدف إلى تقريب المتربص من الوضعيات المهنية الحقيقية، في إطار منظومة من القواعد القانونية ومبادئ من أخلاقيات المهنة.

وتم أداء يمين الإخلاص من قبل الدفعتين المتخرجتين وتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة الأوائل، ليتم بعدها مباشرة تقديم استعراضات خاصة بتقنيات وفنون الدفاع الذاتي وكيفيات التدخل لحماية المواطنين من مختلف المخاطر.

وفي ختام الحفل تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم محافظ الشرطة ”شيخاوي حسان” من طرف معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للأمن الوطني.