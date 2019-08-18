بالصور.. بلجود يُحضّر لعملية توزيع سكنات عدل و LPP لشهري أوت وسبتمبر

الوطني
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بالصور.. بلجود يُحضّر لعملية توزيع سكنات عدل و LPP لشهري أوت وسبتمبر
بقلم نويس عبد الجلال

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، إجتماعا تقييميا يخص برنامج صيغتي”عدل1″ والتّرقوي العمومي “LPP”.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّه خلال هذا الإجتماع وقف الوزير على البرنامج المخصص لعملية توزيع لسكنات عدل1 وسكنات “LPP”، لشهري أوت و سبتمبر.

وقد تم التّطرق إلى العراقيل التي تعيق عملية التسليم هذه السكنات في بعض الولايات.

كما شدّد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة لوتيرة الإنجاز وإحترام أجندات توزيع هذه السكنات.

للإشارة، حضر هذا الإجتماع كل من :المدراء المركزيون للوزارة، والمدير العام لوكالة عدل، والمدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية .

كما حضره المدراء الجهويين لوكالة عدل، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لكافة أنحاء الوطن، وفقا لنفس المصدر.


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