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بالصور.. بلعابد في إجتماع تحضيري بمناسبة يوم العلم

الوطني
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بالصور.. بلعابد في إجتماع تحضيري بمناسبة يوم العلم
بقلم مصطفى.ق

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اجتماع تنسيقي لتحضير الإحتفال بـيوم العلم المصادف لـ16أفريل.

ونشرت الصحفة الرسمية لوزارة التربية الوطنية على تويتر صورا للجتماع.

حيث أكد  الوزير عبد الحكيم بلعابد على ضرورة إعطاء الحدث ما يستحقه من أهمية وغاية وهذا لما يرمز له.


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