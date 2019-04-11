بالصور.. بلعابد في إجتماع تحضيري بمناسبة يوم العلم

ونشرت الصحفة الرسمية لوزارة التربية الوطنية على تويتر صورا للجتماع.

حيث أكد الوزير عبد الحكيم بلعابد على ضرورة إعطاء الحدث ما يستحقه من أهمية وغاية وهذا لما يرمز له.

إشراف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، على اجتماع تنسيقي لتحضير الإحتفال بـ #يوم_العلم المصادف لـ16أفريل من كل سنة نسبة لذكرى وفاة #رائد_النهضة_الجزائرية الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، حيث أكد على ضرورة إعطاء الحدث ما يستحقه من أهمية وغاية وهذا لما يرمز له pic.twitter.com/GoYt0ZMJaw

— Min. Éducation DZ (@EducAlgerie) April 11, 2019