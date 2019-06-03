بالصور.. بلعابد نعمل على ايجاد اليات عملية تضمن مساعدة التلاميذ على بلورة مشاريعهم

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد صباح يوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، إجتماعا ضم إطارات الإدارة المركزية.

ومجموعة من مديري الثانويات ومراكز الإرشاد والتوجيه المدرسي خصص لدراسة الإجراءات التنظيمية والعملية لإعادة التوجيه في شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

أكد الوزير في مستهل كلمته على ضرورة الإستماع الى رأي واقتراحات الحاضرين للخروج بمنشور وزاري يحدد كيفيات

وضع حيز التنفيذ اليات عملية تضمن من خلالها مساعدة التلاميذ على بلورة مشاريعهم المدرسية ومعرفة قدراتهم

لإتخاذ قرارات مناسبة لميولاتهم الشخصية ومؤهلاتهم المعرفية آخذين بعين الإعتبار مسارهم الدراسي من خلال

مجالس القبول والتوجيه في نهاية السنة الدراسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز السلطة البيداغوجية للأستاذ في اتخاذ

مثل هذه القرارات.