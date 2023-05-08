بالصور: بلعابد يتباحث مع نظرائه خلال فعاليات المنتدى العالمي للتربية

ممثلا للجزائر شارك الاستاذ عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية صبيحة يوم الاثنين 08 ماي 2023 ، وذلك على راس وفد يضم قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.

يشارك وزير التربية الوطنية في افتتاح فعاليات المنتدى العالمي للتربية الذي تحتضنه المملكة المتحدة بلندن من 07 الى 10 ماي 2023. على رأس وفد يضم قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتربية إلتقى بلعابد مع توماز نابولياوو thomaz napoleao وزير التربية لدولة البرازيل.

أين استعرض الطرفان تطور منظومتي التربية والتعليم في البلدين وبحثا الطرق والسبل الممكنة لإقامة تعاون مشترك بينهما.

كماإلتقى الوزيلار في اليوم الاول من فعاليات المنتدىكل من وزير التربية لجمهورية التونسية، ووزير التربية للجمهورية اوزباكستان، وسفير الجمهورية التركية.