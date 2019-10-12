بالصور.. بلعابد يترأس إجتماعا للجنة الوطنية لليونسكو

ترأس معالي وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، اجتماعا للجان التقنية، اليوم السبت بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.

حضر هذا الاجتماع، كل من سوالم لزهر، مدير مركزي ممثلا لوزير الشؤون الخارجية، وبصفته نائبا للرئيس، نادية بوحارة، مكلفة بمهام الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.

وكذا رؤساء اللجان التقنية الست للجنة الوطنية لليونسكو والتي تغطي مجالات التربية، الثقافة، العلوم الطبيعية والتكنولوجية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاتصال والشباب، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية.

تناول جدول الأعمال بالخصوص تحضير مشاركة الجزائر في أشغال الدورة الـ 40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المقررة للفترة الممتدة من 12 إلى 27 نوفمبر 2019.

وتم عرض تقرير اللجنة الوطنية لليونسكو المتعلق بنشاطها الخاص بالسداسي الأول من السنة الجارية.

وعرض خطة عمل اللجنة الوطنية، ولجانها التقنية للسنة 2019-2020، وعروض تقدم بها رؤساء اللجان التقنية، كل فيما يخصه.

وبعد كلمة وزير التربية الوطنية حول أهمية التحضير لمشاركة بلادنا في هذا المؤتمر العام الـ40.

دعا الحاضرين إلى أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لدراسة الملفات التي ستكون محل نقاش خلال هذه الدورة وإظهار دور الجزائر الفعال في هذه الدورة.