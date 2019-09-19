بالصور.. بلعابد يدشن منشآت تربوية بالبليدة

محليات
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بالصور.. بلعابد يدشن منشآت تربوية بالبليدة
بقلم مصطفى.ق

قام وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم بزيارة عمل وتفقد الى ولاية البليدة.

وكان رفقة الوزير، والي ولاية البليدة يوسف شرفة بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمان سوالمي.

حيث اشرف من خلالها على تدشين و تسمية العديد من المنشات التربوية في كل من بلدية الأربعاء،المدينة الجديدة لبوعينان وبوفاريك.

ففي بلدية الأربعاء اشرف الوزير على تدشين و تسمية ثانوية بإسم الشهيد بعوني محمد ومتوسطة بإسم الشهيد حمزة حمود بحي شريف يوسف و متوسطة بإسم الشهيد العربي بن مهيدي بحي جابري علي.

اما على مستوى المدينة الجديدة لبوعينان اشرف الوزير على تدشين  تسمية مدرسة ابتدائية بإسم الإخوة عمروسي ومتوسطة بإسم بن عيو علي وثانوية بإسم البشير الإبراهمي.

وببلدية بوفاريك اشرف الوزير على تدشين وتسمية مدرسة ابتدائية بإسم صامت خليل بحي العربي.

اما ببلدية البليدة فقام وزير التربية الوطنية بزيارة ثانوية الفتح بعد اعادة ترميمها.


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