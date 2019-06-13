بالصور.. بلعابد يضع آخر اللّمسات الخاصة بـ”الباك” مع رؤساء المراكز

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ظهر اليوم الأربعاء بمقر دائرته الوزارية، إجتماعا تناول جدول أعماله آخر اللّمسات والتحضيرات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا.

بعنوان دورة جوان 2019، وذلك عبر تقنية المحاضرة المرئية جمعه مع إطارات الإدارة المركزية ومديري

التربية الـ50 الذين كانوا رفقة رؤساء مراكز إجراء هذا الإمتحان.

بعد كلمة ترحيبية رئيس الديوان للوزارة، ألقى الوزير كلمة عبّر خلالها عن مدى سعادته باجتماعه مع رؤساء مراكز

الإجراء البالغ عددهم 2339 مركز ما يعدّ سابقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية حيث لم يسبق لأيّ مسؤول

أوّل على رأس هذا القطاع وأن توجّه مباشرة في حديث مع رؤساء مراكز إجراء الإمتحانات عبر اجتماع معهم.

واغتنم الوزير هذه الفرصة لتذكير هؤلاء المسؤولين بمدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والواجبات التي تنتظرهم خلال تأدية مهمتهم النبيلة.

مؤكدا لهم ثقته التامة في نزاهتهم واستماتتهم في آداء الواجب المهني لا سيما الإمتحانات.

في المقابل عبّر الوزير عن ارتياحه في اختيار هذه المجموعة نظرا لما يمتلكونه من خبرة وروح التجنّد و

الاحترافية في العمل في مثل هذه المهمّات. كما ذكّرهم ببعض التفاصيل الهامة والخاصة بسير الإمتحان و

أعطى جملة من التوجيهات التي من شأنها ضمان نجاح هذا الحدث الوطني وخصّ بالذّكر فئة المترشحين

من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أمر بإعطائهم عناية خاصة حتى يتسنى لهم اجتياز الإمتحان في راحة وطمأنينة.

كما أن نفس التعليمات وجهها الوزير لمديري التربية لولايات الجنوب حيث أمرهم بالوقوف على أدق التفاصيل لتوفير كل المستلزمات على غرار المكيّفات الهوائية والتأكد من أنها صالحة للإستعمال.

أما فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية، فقد أمر الوزير بتوفيرها على مستوى كل المراكز تحسٔبا لأي طارئ.

وختم الوزير هذا اللّقاء بتصريح صحفيّ أدلى به لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة، كما أجاب على بعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بالموضوع.