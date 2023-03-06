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الرياضة

بالصور.. بلعربيي يزور ملعب تيزي وزو

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. بلعربيي يزور ملعب تيزي وزو
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قام وزير السكن والعمران، الطارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمختلف أروقة ملعب تيزي وزو.

وحسب بيان وزارة السكن، عبر الفايسبوك، فإن الوزير بلعريبي إستهل زيارته بتفقد بمعاينة أرضية الملعب الرئيسي المدرجات التي انتهت بها الأشغال بنسبة جد متقدمة ما عدا مدرجات المنصة الشرفية التي سوف تنطلق بها الأشغال.

كما عاين الوزير بلعريبي، غرف الشخصيات الهامة وكذا المطاعم، غرف الصحفيين، بالإضافة إلى المركز التجاري والمتحف، والوحدات الطبية ودورات المياه.

وأسدى الوزير، تعليمات صارمة لإنهاء أشغال قاعة المحاضرات التي بلغت نسبة إنجازها 65%، و التسريع في وتيرة إنجاز مركز المراقبة والتحكم الذي بلغت نسبة الأشغال به 55 %

كما أوضح بيان الوزارة، أن الوزير أمر بوضع رزنامة للأشغال المتبقية وتحديد آجالها بدقة مع وضع قائمة خاصة للمؤسسات المتأخرة في تمويل مؤسسة الإنجاز بمختلف التجهيزات التقنية.

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