بالصور.. بلعريبي يتفقد مدى جاهزية ملعب تيزي وزو الجديد لاحتضان مباراة تجريبية

قاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي زيارة ميداينة لملعب تيزي وزو الجديد، لتفقد مدى جاهزيته لاحتضان مباراة تجريبية.

وكشفت الصفحة الرسمية للوزارة، عن مباشرة الوزير بلعريبي زيارته، بتفقد ملعب ألعاب القوى، الذي عرف مضماره أشغال جد متقدمة.

كما تفقد الوزير الملعب الثانوي، والفندق التابع للملعب، الذي انتهت به الأشغال نهائيا، شأنه شأن غرف تغيير ملابس الملعب الرئيسي.

واستمع بلعريبي لشروحات مكتب الدراسات، حول رزنامة الأشغال المتبقية، أين ألح الوزير على رفع التحدي والانتهاء منها خلال هذه الأيام.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة، بأن نسبة الأشغال بلغت 97%، من اجمالي الأشغال النهائية.