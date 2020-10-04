بالصور.. بلعريبي يتفقد مشاريع عدل بولاية عنابة

قام اليوم الأحد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية الى ولاية عنابة.

وكان رفقة بلعريبي خلال الزيارة المدير العام المساعد المكلف بإدارة المشاريع ومدير المركزي لسير العمليات.

وتفقد المدير العام خلالها، أهم المشاريع السكنية بولاية عنابة، منها مشروع 5000 وحدة سكنية بذراع الريش في المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة التي برمجت سكناته الجاهزة للتوزيع في الفاتح نوفمبر المقبل، أين وقف على سير أشغال التهيئة الخارجية به، موجها تعليمات صارمة إلى مؤسسة انجازه، تقضي بضرورة احترام الاجال المحددة للتسليم مع الحرص على نوعية الأشغال.

وكانت للمسؤول الأول على الوكالة، محطات في أغلب مشاريع الولاية، خاصة تلك التي تعرف تراجعا في وتيرة الانجاز.

وتأتي زيارة المدير العام للوكالة لمتابعة مدى تطبيق التوجيهات و التعليمات التي قدمها لمسؤولي الوكالة الجهوية وممثلي شركات الانجاز في زيارته الاخيرة إلى ولاية عنابة التي دامت ثلاثة ايام .

وتترجم هذه الزيارة الميدانية وهي الثانية في أقل من شهر، حرص المدير العام محمد طارق بلعريبي، على الدفع بوتيرة الأشغال في مشاريع ولاية عنابة واعطائها ديناميكية جديدة، إلى جانب التزامه التام بمراقبة نوعية الأشغال في ورشات انجاز مشاريع هذه الولاية، على غرار ما يقوم به في الورشات بمختلف الولايات وكذا وفائه بالوعود التي قطعها امام المكتتبين في زيارته السابقة.