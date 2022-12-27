بالصور.. بلعريبي يتفقد ملعب الدويرة ويبرمج اجتماع لتقييم الأشغال

أجرى وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لملعب الدويرة بالعاصمة، للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

واستغل الوزير بلعريبي، هذه الزيارة، للوقوف على مدى تقدم وتيرة الإنجاز على مستوى الملعب، وبقية المرافق التابعة له.

كما تأتي هذه الزيارة تحضيرا لاجتماع تقني مبرمج يوم الخميس المقبل بمقر وزارة السكن والعمران، والذي سيضم كل الفاعلين في المشروع.

وسيحضر هذا الاجتماع، المدير العام للتجهيزات العمومية، مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر، مدير مشروع ملعب الدويرة، مؤسسات الإنجاز، المؤسسات المقاولة، ومكتب الدراسات.

ويخصص هذا الإجتماع، لتقييم مردودية ومستوى الأشغال لسنة 2022، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من أشغال الملعب السنة المقبلة.