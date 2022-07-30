بالصور.. بلعريبي يقود زيارة تفقدية لملعب تيزي وزو الجديد

قاد وزير السكن والعمران، كارق بلعريبي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى الملعب الجديد بتيزي وزو، لتفقد مدى تقدم الأشغال به.

واستغل الوزير بلعريبي، هذه الزيارة، للمتابعة مدى تقدم الأشغال بالملعب، وتطبيق التعليمات التي أسداها في وقت سابق.

كما تلقى الوزير خلال هذه الزيارة، شروحات، من الشركة المسؤولة عن الإنجاز، حول سير وتقدم الأشغال.

وشدد وزير السكن والعمران، طارق بلعربي، من جديد على ظرورة اتمام مشروع ملعب تيزي وزو الجديد في آجاله المحددة.