بالصور.. بلعريبي يقيم مشاريع سكنات “عدل” بتيزي وزو وبومرداس

اجتمع المدير العام لوكالة “عدل” طارق بلعريبي اليوم بالمدراء المساعدين والمدير الجهوي لشرق العاصمة ومدراء المشاريع لولاية بومرداس وتيزي وزو.

وقرر بلعريبي خلال الاجتماع انطلاق مشاريع إنجاز 5851 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار في كل من ولايتي بومرداس وتيزي وزو.

وتتمثل حصة ولاية بومرداس في 3501 وحدة سكنية والعملية ستنطلق في شهر أفريل رسميا، فيما تتمثل في 2351 وحدة سكنية بتيزي وزو.

وأكد المدير العام للوكالة على قرب انتهاء الأشغال 3000 وحدة سكنية بخميس الخشنة في بومرداس.

كما أكد بلعريبي أن 4054 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال ببومرداس بسبب تواجد البيوت القصدرية والشاليهات في الأماكن المخصصة لإنجاز السكنات ووعد انه سيبلغ السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

ووجه بلعريبي تعليمات صارمة للمدراء من اجل متابعة المشاريع، مؤكدا على ضرورة التسريع في وتيرة انجازها مع احترام الأجال والنوعية .

وكلف بلعريبي لجان تفتيش لمراقبة مدى سيرورة المشاريع مشددا على انهاء بناء التجهيزات العمومية في الآجال التي تنتهي بها أشغال السكنات.