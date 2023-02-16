بالصور.. بلعمري يحظى باستقبال حار لدى وصوله لمقر تدريبات نادي الوصل
بقلم فيصل زيان بوزيان
حظي الدولي الجزائري، جمال بلعمري، أمس الأربعاء، باستقبال حار لدى وصوله لمقر تدريبات ناديه الجديد الوصل الإماراتي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الوصل الإماراتي، عبر تويتر، صور لاستقبال اللاعبين للوافد الجديد الدولي الجزائري جمال بلعمري.
كما أضاف نادي الوصل مرحبا بمدافع الخضر، بالتعليق على الصور:”مرحبا بك في عائلة نادي الوصل جمال بلعمري”.
Welcome to a @AlWaslSC Family @jamalbalamri 💛 pic.twitter.com/JUdrPEdgIn
— AlWasl SC (@AlWaslSC) February 15, 2023
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