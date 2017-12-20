قاد الدولي الجزائري ومُهاجم فيردربريمن الألماني “إسحاق بلفوضيل” فريقه للفوز بثلاثة أهداف لهدفين على الضيف فرايبورغ والتأهل في كأس ألمانيا.

وسجل الجزائري الهدف الأول للفريق الأخضر والأبيض في الدقيقة الثالثة بتصويبة قوية من مشارف منطقة العمليات بعد تمريرة من زميله.

ويُعتبرهذا الهدف الثاني على التوالي للاعب ستانداردولياج البلجيكي السابق بعد هدفه الجميل في الدوري الألماني هذا الأسبوع ضد ماينز 05.

وبهذا ضمن بلفوضيل رفقة فريقه التواجد في الدور الثمن النهائي من كأس ألمانيا بعد تجاوزهم للدور السادس عشر اليوم الأربعاء.