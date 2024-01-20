بالصور.. بلماضي وزياني ومحرز يعاينون منتخب موريتانيا

قام الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة الناخب جمال بلماضي والقائد رياض محرز إلى جانب النجم السابق للمنتخب كريم زياني بمعاينة منتخب موريتانيا أثناء مواجهته أوغندا.

كما تواجد في المنصة الشرفية رئيس الفاف وليد صادي وعزيز بوراس، أين تبادل الثنائي أطراف الحديث مع المسؤولين أثناء إجراء مباراة منتخب موريتانيا مباراته أمام منتخب أنغولا.

ويعاين الناخب الوطني جمال بلماضي كل صغيرة و كبيرة التي تخص منتخب “المرابطون” قبل المواجهة الهامة والفاصلة أمام الثلاثاء القادم في منافسة كأس أمم إفريقيا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–