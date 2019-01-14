بالصور.. بلماضي يحتفل بـ”يناير” على طريقته

شارك الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، في احتفالات “يناير” بفرنسا، بخوض مباراة ودية مع السفير الجزائري بفرنسا عبد القادر مسدوة.
ونشر السفير الجزائري بفرنسا عبد القادر مسدوة، صور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تظهر جانب من المباراة التي تم تنظيمها بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969.
وجرت هذه المباراة في فرنسا، بمشاركة جمال بلماضي، لخضر بلومي، موسى صايب، حاج عدلان، جمال مدان، وغيرهم من الوجوه الرياضية والسياسية.
وعبر السفير الجزائري بفرنسا، عبد القادر مسدوة، عن سعادته بهذه المناسبة، كما وجه تهانيه لكل الشعب الجزائري، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969.
Dans cadre célébration de la fête de #Yennayer2969, un tournoi de football a été organisé à #Paris en présence équipes Ambassade, anciens joueurs #TeamDZ et communauté nationale, dans une ambiance fraternelle et conviviale. #Fier_de_ma_communauté #assegas_amegaz #Algérie #Algeria pic.twitter.com/IrBGeyZruF
— Abdelkader Mesdoua (@ambalgeriefr) January 13, 2019
التعليقات (0)