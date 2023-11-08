بالصور.. بلماضي يحل بأرض الوطن تحسبا لمواجهتي الصومال و موزمبيق

حل ظهيرة اليوم الأربعاء، الناخب الوطني جمال بلماضي، بأرض الوطن، للتحضير للمواجهتين المرتقبتين أمام الصومال وموزمبيق.

واللتان تندرجان ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري.

للإشارة، سينشط الناخب بلماضي، غدا الخميس، ندوة محاضرة بجامعة الجزائر 3 بدالي براهيم، للحديث عن مشوار الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

كما سيعقد الناخب جمال بلماضي، الأحد ندوة صحفية للتطرق عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني.

ومن المنتظر، أن يعلن بلماضي عن قائمته المعنية بمواجهتي الصومال والموزمبيق بعد غد الجمعة.