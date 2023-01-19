بالصور.. بلماضي يزور ملعب تيزي وزو الجديد

قام مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، صباح اليوم الخميس، بزيارة معاينة وتفقد لملعب تيزي وزو الجديد.

واستغل بلماضي، هذه الزيارة لمعاينة هذا الصرح الرياضي الجديد الذي يتتدعم به الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تفقد الناخب الوطني، أرضية الملعب وعشبها الطبيعي، كما وقف على مدى جاهزية بقية المرافق التابعة لملعب.

يدكر أن الأشغال بملعب تيزي وزو الجديد بلغت مرحلتها النهائية، حيث يتم اتمام الروتوشات الأخيرة قبل تسليمه رسميا.