بالصور.. بلماضي يضع أخر الروتوشات قبل مواجهة أنغولا

أجرى لاعبو الخضر، اليوم السبت، الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل مواجهة أنغولا في افتتاحية مبارياتهم في منافسة كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين، حسبما نشره الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما فضل الناخب الوطني جمال بلماضي، نقل كتيبته للتحضير في صالة كمال الأجسام، من أجل وضعهم في اريحية كبيرة خلال مواجهة الخصم الأنغولي.

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