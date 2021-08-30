بالصور.. بلماضي يفرض منطقه على محرز وبن رحمة وحقيبة دولور تصنع الحدث

شهدت الساعات الأولى من تربص المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى، تخلي كل من رياض محرز وسعيد بن رحمة، عن صبغة الشعر، وظهورهما بقصة عادية، غير تلك التي كانا بها منذ بداية الموسم الجاري ولفتا بها الأنظار كثيرا.

وجاءت خطوة نجمي مانشستر سيتي وويست هام يونايتد على التوالي، لالتزامهما بتعليمات الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي أصر منذ أول يوم له مع المُحاربين على الظهور بشكل مُحترم، مُتناسب مع العقلية الجزائرية، وهو ما يُفسر عدم مُغامرة اللاعبين بالتواجد في العاصمة بنفس القصة التي كانا بها مع فريقيهما.

وإضافة قصة شعر بن رحمة ومحرز، فإن اليوم الأول من تربص أبطال إفريقيا بسيدي موسى، عرف لفت المُهاجم الجديد لنيس، أندي دولور للأنظار بالحقيبة التي كان يحملها والتي جلبت تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي.