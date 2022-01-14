بالصور.. بلماضي يُخفي أوراقه قبل مواجهة غينيا الإستوائية

يبدو أن الناخب الوطني جمال بلماضي يُريد التستر على أوراقه قبل مواجهة غينيا الإستوائية المُقررة يوم الأحد.

الخضر آجروا أمسية اليوم الجمعة الحصة التدريبية ماقبل الأخيرة تحسبا للقاء الجولة الثانية من المجموعة E.

وجرت الحصة التدريبية بملحق ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية بحضور كافة اللاعبين.

وقرر الناخب الوطني جمال بلماضي غلق الحصة التدريبية أمام الأنصار ورجال الإعلام، وذلك للمرة الثانية على التوالي.