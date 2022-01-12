بالصور.. بلماضي يُعاين غينيا الإستوائية أمام كوت ديفوار

يتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرجات ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

ويُعاين الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر مُنافسه القادم في الكان مُنتخب غينيا الإستوائية.

حيث يواجه مُنتخب غينيا الإستوائية في الوقت الحالي كوت ديفوار في المواجهة الثانية من الجولة الأولى للمجموعة التي يتواجد فيها الخضر.

ورافق بلماضي إلى ملعب جابوما كل من رئيس الفاف شرف الدين عمارة، مناجير الخضر أمين لعبدي وكذا مدرب حراس المرمى عزيز بوراس.