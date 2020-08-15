بالصور.. بلمهدي في زيارة تفقد لمدرسة الإمام مالك القرآنية بهراوة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم بزيارة تفقد لمدرسة الإمام مالك القرآنية ببلدية هراوة بالجزائر العاصمة.

ورافق الوزير الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة والسلطات المحلية وبعض إطارات الوزارة.

حيث وقف الوزير على هذا الصرح العلمي الذي يخرج كل سنة ثلة من حفظة كتاب الله.

وذكر الوزير بأن هذه المدارس القرآنية التي أغلقت أبوابها بسبب جائحة كوفيد 19، لا شك أنها ستفتح كغيرها من المؤسسات التربوية حينما تكون الظروف الصحية مواتية، وستؤدي هي الأخرى دورها الريادي في تربية الناشئة وتخريج حفظة كتاب الله.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن الخروج من هذا الوضع يتطلب وعيا كبيرا لدى كافة أفراد المجتمع وتعاونا للقضاء على جائحة كورونا.