بالصور: بلمهدي يتفقد الأعمال والخدمات المقدمة للحجاج بمركز مكة المكرمة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم بمركز مكة المكرمة، على زيارة تفقد لمكاتب مختلف الفروع والاطلاع على الأعمال والخدمات المقدمة للحجاج.

وحسب بيان الوزارة قدم كل مكتب حواصة عن نشاطاته منذ وصول وفود الرحمن للبقاع المقدسة. وبالمناسبة أعرب بلمهدي عن إرتياحه لمستوى الخدمات والتكفل بإنشغالات الحجاج.

وخلال الزيارة وقف بلمهدي على ظروف التكفل الصحي بالحجاج بالمصحة المركزية الخاصة بالبعثة، من فحوص طبية وتقديم الأدوية للمرضى مجانا من الصيدلية المركزية لبعثة الحج الجزائرية، والتنسيق مع المصالح الاستشفائية بمكة المكرمة.