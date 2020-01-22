بالصور.. بلمهدي يجتمع بوكالات السياحة والأسفار في جدة وهذه توجيهاته لها

اجتمع مساء اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بوكالات السياحة والأسفار المشاركة في تنظيم عملية الحج.

الاجتماع جرى بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة وبحضور القنصل العام بالنيابة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وأعضاء الوفد التحضيري.

واستمع الوزير لانشغالات الوكالات خصوصا ما تعلق منها بتوفير الخدمات اللائقة للحجاج الميامين الذين سيسافرون معها.

وأكد الوزير في كلمته التوجيهية على ضرورة ألا ينظر للحاج على أنه زبون وفقط بل يجب أن ينظر إليه على أنه ضيف الرحمان.

واردف انه يجب التفاني في خدمة الحاج بالحرص على أن يعيش في الجو الروحي الذي يصبو إليه وأن يؤدي مناسكه في الظروف الملائمة من خلال ضرورة حرص الوكالات على تقديم الخدمات النوعية التي تكفل ذلك.