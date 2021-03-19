بالصور.. بلمهدي يشارك في الإحتفالات الرسمية لعيد النصر في تلمسان

إحتضنت ولاية تلمسان الإحتفالات الرسمية بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد النصر التي شكلت محطة تاريخية هامة في تاريخ الجزائر.

وعلى هامش الإحتفالية وضعت عدة مشاريع تنموية حيز الخدمة لاسيما ما تعلق منها بمناطق الظل في تلمسان.

من جهته شارك وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي في الاحتفال الرسمي بالذكرى التاسعة والخمسين ليوم النصر 19 مارس.

بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووالي ولاية تلمسان والسلطات المحلية.

وتضمن الاحتفال قراءة فاتحة الكتاب وإعادة دفن لرفات شهداء وغرس شجيرات بالمقبرة الولائية للشهداء.