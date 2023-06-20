بالصور.. بلمهدي يشارك في فعاليات “ندوة الحج الكبرى 47” بالسعودية

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، برفقة القنصل العام للجزائر بجدة، محمد عالم، اليوم الثلاثاء، في فعاليات “ندوة الحج الكبرى 47” المنعقدة بعنوان: “فقه التيسير في الحج”، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الوزير الندوة رفقة وفد يتكون من المدير العلم للديوان الوطني للحج والعمرة السيد أحمد سليماني، وأعضاء من مركز مكة الكرمة لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

يشار أن وزير الشؤون الدينية إلتقى بشخصيات علمية ودينية من مختلف دول العالم الإسلامي.

جدير بالذكرأن عدد الحجاج الميامين قدر بـ 42 ألفاً و300 حاج يؤطرهم 16 مكتب للخدمة الميدانية. (8 مكاتب تابعة للوكالات السياحية و8 أخرى تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة). حيث يؤطر كل مكتب قرابة 2700 حاج.

كما تتواصل الرحلات إلى غاية 26 جوان الجاري تاريخ وصول جميع الحجاج الى البقاع المقدسة.